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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد العقوبات الأمريكية الجديدة على الصين.. تحذير عاجل من بكين للولايات المتحدة

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الثلاثاء، إن الصين تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة الأمريكية لـ 6 كيانات صينية إلى قائمتها التجارية السوداء بعد رصد منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وإسقاطه.‏

‏وقالت الوزارة في بيان لها، وفقا لوكالة رويترز: "تأمل الصين أن توقف الولايات المتحدة القمع غير المعقول للشركات الصينية، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".‏

وكانت قد أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة المشتبه به في بكين.

‏وتشمل الكيانات معهد أبحاث مجموعة الإلكترونيات الصينية 48 المملوك للحكومة، بالإضافة إلى شركة بكين نانجيانج لتكنولوجيا الفضاء وهي وحدة تابعة لشركة Deluxe Family ‏‏(600503.SS)‏‏ المدرجة في شنجهاي.‏

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وعلى جانب آخر، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دفاعها عن الفلبين ضد التهديدات العسكرية الصينية، وفي حال تعرضها لهجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وجاء ذلك بعد أن قامت سفينة تابعة للبحرية الصينية بتوجيه شعاع ليزر إلى سفينه عسكرية فلبينية أدى إلى إصابة طاقمها بالعمي المؤقت.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، إن سلوك الصين يهدد السلام والاستقرار الإقليميين وينتهك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ويقوض النظام الدولي والقواعد.

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