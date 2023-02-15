بسبب الدعم المُتزايد لأوكرانيا.. مخازن الأسلحة الفرنسية تعاني من نقص الذخيرة|تفاصيل

أفادت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، أن القوات المسلحة الفرنسية تعاني من نقص في الذخيرة على خلفية المساعدة العسكرية التي أرسلتها باريس إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن نائبين فرنسيين في البرلمان كتبا تقريرا عن احتياجات الجيش الفرنسي من الأسلحة، أن التقرير يحدد أسباب إعادة تقييم مخزونات الذخيرة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث مواجهة كبيرة في المستقبل.

وخلال التقرير يحث النائبان الفرنسيان على تجديد الترسانات العسكرية للبلاد، كما يجب التخلي عن سياسة الاحتفاظ بالمخزونات الدفاعية عند الحد الأدنى لأسباب اقتصادية.

وقالت الصحيفة، إن التوترات بين من يفضلون دعم أوكرانيا وأولئك الذين يريدون إنقاذ المخزونات لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني، من المتوقع أن تتزايد في المستقبل القريب.

وكان قد صرح جيمي شيا، نائب مساعد الأمين العام السابق لحلف الناتو، لشبكة سكاي نيوز في وقت سابق، بأن الناتو قد استنفد إلى حد كبير المخزونات العسكرية المتاحة أثناء مساعدة أوكرانيا، وسيتعين عليه التعامل بشكل عاجل مع مشكلة تجديد مخزوناته.