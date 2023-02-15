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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مها أحمد تتغزل في زوجها عبر إنستجرام .. شاهد

مها أحمد
مها أحمد

شاركت الفنانة مها أحمد متابعيها فيديو جديدًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وعلقت مها علي الفيديو قائلةً:" كل سنة وانت طيب يا مجدي وكل عيد حب وانت أحن وأطيب زوج وأب  وأخ وصديق.. ربنا يخليك ليا ولولادك أحمد وعادل".

وعلي صعيد آخر، شاركت الفنانة، مها أحمد، جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت مها أحمد في الصور بإطلالات متعددة من جلسة التصوير، وخطفت أنظار متابعيها برشاقتها الملحوظة، كما نالت تفاعلا كبيرا من خلال صورها.

 

مها أحمد أخبار مها أحمد

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