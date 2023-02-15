كاتب صحفي: اجتماع الناتو الأخير يرسم الخطوط العريضة للفترة المقبلة

قال الدكتور عزت إبراهيم، الكاتب الصحفي، إن اجتماع حلف شمال الأطلسي «الناتو» مهم لأنه يرسم الخطوط العريضة الفترة المقبلة في دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن مخزون الذخيرة خلال الأسابيع الأخيرة تضاءل بسرعة في أوكرانيا، خصوصًا أسلحة الدفاع الجوي، واجتماع «الناتو» هدفه وضع خطة لتقوية تلك الدفاعات الأوكرانية التي أُنهكت خلال العام الماضي، وتوفير بدائل للذخيرة على المدي القصير، بعد أن أصبحت مخزونات الجيوش الغربية غير قادرة على ملاحقة ما يجري على أرض المعركة.

انعكست على الأمن الأوروبي

وأكد أن الأزمة «الروسية - الأوكرانية» انعكست على الأمن الأوروبي وفرضت واقعًا جديدًا، إذ تعاونت الدول الأوروبية عسكريًا، وهو ما نجده اليوم بإطلاق مبادرات جديدة لتقوية الجوانب الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وإعادة تصنيع أسلحة جديدة، لافتًا إلى أن أوروبا تريد أن تظهر موحدة لمواجهة روسيا، خصوصًا بعد الأنباء التي نشرتها صحف غربية عن هجوم روسي وشيك خلال الأيام المقبلة.