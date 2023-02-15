صحيفتان إماراتيتان: قمة الحكومات تضع أصحاب القرار أمام مسؤولياتهم الوطنية.. ودور رائد للإمارات

سلطت صحيفتا "الوطن" و"الاتحاد" الإماراتيتان الضوء في افتتاحيتيهما اليوم/الأربعاء/، على فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي ومنها "منتدى أهداف التنمية المستدامة" الذي شارك فيه رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون في هيئات دولية ومؤسسات عالمية، ناقشوا خلاله أهم القضايا التي تشغل العالم نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للاستدامة 2030.



وقالت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "الاستدامة..رؤية للمستقبل" إن القمة العالمية للحكومات تضع أصحاب القرار في مختلف دول العالم أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه شعوبهم، منوهة بما تطرحه من محاور مهمة وضرورية، وأن التحديات التي تعيشها الأمم حاليا تفرض على الحكومات الحالية والمستقبلية العمل الجاد لمواصلة استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة، مشيرة إلى أن هذا لن يتحقق من دون رصد حقيقي وواقعي للمتغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها العالم، واستباق التحولات الكبرى، واستشراف الفرص التي تحملها، والعمل الجاد على تقليل المخاطر المرتبطة بها.



وأكدت "الاتحاد" أن التزام الحكومات بالاستدامة عامل مطمئن للشعوب باعتبارها أقصر الطرق إلى السلام والتنمية، والوصول إليها لابد أن يبدأ بامتلاك رؤية واضحة وإصرار عليها، وبلورة تصورات مشتركة ومقاربات جديدة من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدول.



من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الإمارات تعزز مكانتها برؤية محمد بن زايد"، إن تأكيد رؤساء الدول والمسؤولين وصناع القرار المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة في دبي، تقديرهم واعتزازهم بجهود دولة الإمارات، يعكس الدور الرائد الذي تقوم به الإمارات، منوهة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك الدور المحوري.



واختتمت الصحيفة بقولها إن الإمارات تحرص على تحقيق الأهداف الكبرى ومواجهة التحديات وتجاوز الظروف الصعبة ومواكبة تطلعات الشعوب في التنمية لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتوجه بثقة نحو المستقبل.