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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مريم محمد تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية لـ«الكيك بوكسينج»

صدى البلد

حققت اللاعبة مريم محمد ممثلة عن أكاديمية توبر فايتر لوزن 50 كجم إنجازًا جديدًا في بطولة الكيك بوكسينج على مستوى الجمهورية للأندية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري، وحصلت على ميداليتن ذهبية مركز أول بقيادة كابتن أنس صلاح بطل العالم.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين للأندية تأتى ضمن خطة الاتحاد الرامية لزيادة نشر اللعبة التى أصبحت الآن اللعبة القتالية الأولى فى مصر، كما أن البطولة ستكون بمثابة اكتشاف للعديد من المواهب فى لعبة الكيك بوكسينج.

وأكد صبيح، أن الاتحاد يقوم بتنفيذ خطة طموحة من أجل زيادة قاعدة المشاركة، وهو الأمر الذى يصب فى تجديد دماء عناصر المنتخب فى جميع المراحل العمرية المختلفة.

ووجه رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة لمختلف الألعاب الرياضية خاصة الكيك بوكسينج، حيث يقدم لها كافة أوجه الدعم المتاحة من أجل الارتقاء باللعبة واستمرار التفوق على الصعيد العربى والأفريقي.

من جهته قال الكابتن أنس صلاح، إن هدف من البطولة هو تحفيز اللاعبين واكتشاف المواهب، واعدادهم بالشكل الأمثل كأبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشار إلى أن مريم محمد، هي طالبة بمدرسة سان جورج في محافظة القاهرة، وتولى تدريبها الكابتن أنس صلاح، والكابين كريم صلاح، وقد حصلت على المركز الأول في بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج العام الماضي.

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