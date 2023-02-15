انزلوا بسرعة.. كواليس تعرض أتوبيس ركاب بطريق أبوسمبل لحريق

شهد طريق أسوان / أبوسمبل البرى تعرض أتوبيس للركاب لنشوب حريق فى الجزء الخلفى له.

وأشار عدد من شهود العيان إلى أنه أثناء سير أتوبيس الركاب بطريق أسوان / أبو سمبل، شاهد سائق الأتوبيس نشوب النيران فى الجزء الخلفى للأتوبيس، وعلى الفور أستوقف الأتوبيس، وتم إنزال الركاب دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم توفير أتوبيس آخر لإستكمال الركاب لرحلتهم.

شهود عيان

وكانت قد انقذت العناية الإلهية ركاب أتوبيس سفر بطريق أبوسمبل البرى الدولى جنوب أسوان ، بعد أن اشتعلت النيران فى الأتوبيس وتصاعدت الأدخنة عقب نزول الركاب منه دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعن القصة الكاملة لتفاصيل الواقعة فنجد أنها بدأت بوصول بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان يفيد باندلاع حريق فى أتوبيس ركاب يقل عدد من المسافرين بين مصر والسودان عبر الطرق البرية ، وأثناء مرور الأتوبيس بطريق أبوسمبل / أسوان بالقرب من الكيلو 80 حيث تعرض الأتوبيس لحريق مفاجئ بدأ بتصاعد الأدخنة من الجزء الخلفى للأتوبيس.

وعلى الفور توقف السائق على جانب الطريق، وتم إخلاء الأتوبيس من الركاب حيث تبين أنهم مجموعة من المسافرين سودانيين الجنسية - وحاول الركاب إخماد النيران التى اشتعلت فى الأتوبيس، ولم تسفر الواقعة عن حدوث وفيات او إصابات بشرية، وتم إخماد النيران، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع توفير أتوبيس بديل للمسافرين لإستكمال رحلتهم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى اتوبيس للركاب بطريق أسوان / أبوسمبل البرى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.