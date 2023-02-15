المخاوف البشرية على طريقة الرقص الحديث بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض " زفير " تصميم وإخراج مناضل عنتر وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 16 ، 17 فبراير على مسرح الجمهورية .

صمم الديكور المهندس احمد زايد والإضاءة الدكتور عمرو عبد الله وتناقش فكرة العرض مخاوف الانسان منذ لحظاته الاولى على الأرض والمواجهات التي تعكس شراسة المخلوقات الأخرى وشعور المعاناة الذى ينتج عنه حالات التوتر من المخاطر الحقيقية او الوهمية ليدفع بالسلوك أحياناً إلى خارج حدود المنطق .

يشار أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015 .