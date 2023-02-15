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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوضى عارمة.. ماذا حدث في زلزال نيوزيلندا اليوم

زلزال هائل يضرب نيوزيلندا
زلزال هائل يضرب نيوزيلندا

تعرضت نيوزيلندا لزلزال  هائل بلغت قوته 6.3 درجة شعر به حوالي 70 ألف مواطن عبر الجزر الشمالية .

بداية الزلزال

تركز الزلزال "المخيف" حول عاصمتها ويلينجتون في الجزيرة الشمالية يوم الأربعاء في الساعة 7.38 مساءً بتوقيت نيوزيلندا (بالتوقيت المحلي 5:38 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال غرب باراباراومو على عمق 48 كيلومترًا.

اماكن الزلزال نيوزيلندا

صنفت شبكة GeoNet الزلزال بأنه قوي بعد أن ضرب بهزة وتبعه 30 ثانية من الاهتزاز المعتدل.

زلزال مهول 

قال أحد سكان كرايستشيرش لصحيفة نيوزيلاندا هيرالد إن الزلزال كان له ضجة كبيرة. 

علق كبير المراسلين السياسيين آرون داهمن من Newstalk ZB في الفوضى وقال إن منزله بالكامل في ويلينغتون اهتز بقوة بعد أن شعر بـ "عثرة كبيرة".

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