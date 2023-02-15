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برلمان

برلمانية: وجود أكثر من مركز إقليمي لتجارة الترانزيت يحل مشاكل سلاسل الإمداد

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن مقترحات الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت تأتى فى إطار وجود سيناريوهات من الحكومة لأى تعديلات إقتصادية.

وأكدت الكسان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود أكثر من مركز إقليمى لتجارة الترانزيت يساهم فى حل مشاكل سلاسل الإمداد ، والتى أدت إلى أزمات أثناء توقفها فى فترة جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مجلس النواب أصدر عدد من القوانين لتطوير الموانىء ، بالإضافة إلى جهود الحكومة للنهوض بالإقتصاد المصرى.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، وذلك بمشاركة 24 خبيراً ومتخصصاً في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وتوقعات الأداء الاقتصادي بالدول الكبرى والناشئة، في ظل تصاعد مخاوف الركود العالمي، مع استمرار وتيرة التشديد النقدي، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافي الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.

الحكومة تجارة الترانزيت سلاسل الامداد الحرب الروسية - الأوكرانية جائحة كورونا

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