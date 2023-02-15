وفر فلوسك.. سامسونج هتنزل موبايل رخيص أفضل من S23

يأخذ المستهلكون الذين يشترون الهواتف الذكية في الاعتبار قابلية إصلاح الهاتف ودعم ما بعد الشراء بالإضافة إلى ميزاته وأدائه. ويعد كل من هاتف سامسونج Galaxy A54 و Galaxy S23 من أحدث منتجات الشركة ، لكن أحدهما يبرز عندما يتعلق الأمر بإمكانية الإصلاح.

وقد نشهد قريبًا الكشف الرسمي عن الهاتف الذكي القادم من سامسونج ، Galaxy A54. سيشبع الهاتف جهاز Galaxy S23 من حيث التصميم وبناء الهاتف ، وفقًا لما تم تسريبه.

حصل هاتف سامسونج Galaxy A54 على درجة إصلاح تبلغ 8.4 وفقًا لإرشادات التشريعات البيئية الفرنسية. هذا أعلى بشكل مدهش عندما نقارنه بنتائج Samsung Galaxy S23.

يسجل هاتف سامسونج Galaxy S23 عدد نقاط أقل قليلاً من حيث قابلية الإصلاح تبلغ 8.2 ، على غرار Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra.

وعندما قارنا درجة قابلية الإصلاح لكلا الهاتفين ، فإن هاتف سامسونج Galaxy A54 يبرز بهامش ضئيل للغاية، هذا يشير إلى أن الشركة قد أحرزت بعض التقدم في هذا القسم.

كلا الهاتفين سامسونج Galaxy S23 و Galaxy A54 ، لهما أشكال وتصميمات متطابقة تقريبًا.

ومع ذلك ، قد يختلف الترتيب الداخلي للهواتف ، وهو ما قد يكون سبب التباين في درجات قابلية الإصلاح عبر الأجهزة. وفقًا للنتيجة ، فإن العيوب الأساسية هي الأدوات اللازمة للإصلاحات والطريقة التي يتم بها إصلاح القطع المختلفة داخل الهاتف نفسه. تشير الدرجات الأعلى إلى أن الجهاز أكثر متانة وقابلية للإصلاح.

تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy A54 سيحتوي على شاشة نوع Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث الشاشة يبلغ 90 هرتز ، مما يؤدي إلى تجربة أفضل وأكثر استجابة.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع وجود لوحة خلفية بلاستيكية للجهاز ، مما سيجعله أكثر قوة وأقل عرضة للكسر من الزجاج الخلفي، بينما تظل المواصفات الأخرى للهاتف لا تزال غير معروفة.