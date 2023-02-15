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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

صدى البلد

قدمت مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن تصريحات العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس، والذي تنبأ بحدوث زلزال في منطقة تركيا وسوريا وهو ما حدث بعد ٣ أيام. 

وخرج  العالم الهولندي مرة ثانية لإثارة الجدل، ونشر فيديو جديدا توقع فيه حدوث زلزال في مصر ولبنان مثل ما حدث في تركيا.

شاهد الفيديو:

وادعى العالم الهولندي أن هذا  بسبب وجود تغيرات في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة بعد الهزة الأرضية في تركيا.

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية، على أن مصر لا تترك الأمور للصدف أو الاحتمالات ونستعد لمواجهة أي زلزال، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي خطر من أي احتمال حدوث زلزال مدمر على الأراضي المصرية.

ورد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، رد غير متوقع علي توقع العالم الهولندي حدوث زلزال في مصر، قائلا:" دي إرادة ربنا محدش يعرفها ومعندناش توقع بحدوث زلزال في مصر، معقبا:"كذب المنجمون ولو صدقوا".

وأكمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،:"متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة يجعل من السهل توقع حدوثه؛ إنما لا يُمكن تحديد موعده في توقيت مُعيّن".

شاهد الفيديو:

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