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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع شحن في العالم.. اعرف مواصفات هاتف Realme GT 3 قبل إطلاقه

Realme GT 3
Realme GT 3

أعلنت شركة  ريلمي  Realme الصينية عن موعد إزاحة الستار رسميا عن هاتفها الذكي الجديد ريلمي GT 3 في الأسواق العالمية. 

من المقرر أن تكشف "ريلمي" عن GT 3 وتعرضه للمرة الأولى في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة (MWC) المقام في 28 فبراير في مدينة برشلونة، وأعلنت العلامة التجارية رسميا عن تاريخ الإصدار من خلال حسابها الرسمي على تويتر. 

سيتم بث حدث الإطلاق مباشرة على المحطات والصفحات الرسمية لعلامة "ريلمي" التجارية، سواء اليوتيوب YouTube الخاص بالشركة أو البث المباشر على صفحات تويتر وفيسبوك.

Realme GT 3

المواصفات الكاملة لهاتف Realme GT 3

وفقا لتقرير موقع smartprix التقني الذي يقدم التفاصيل الفنية والتقنية للجهاز قبل إصداره رسميا، سيكون ريلمي جي تي 3 مع شاشة عرض AMOLED قطرها 6.74 مع دقة وضوح  1080 في 2412 بيكسل، وكثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث الشاشة 144 هرتز، ودرجة سطوع 500 شمعة لكل متر مربع.

Realme GT 3

يتم تشغيل جهاز ريلمي جي تي 3 من خلال معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen1 من الجيل الأول ثماني النواة بتردد 3.2 جيجاهرتز، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم ولا يدعم وجود ذاكرة خارجية.

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يحزم الجهاز بطارية تبلغ سعتها  4600  مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 240 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات، وبالتالي هذا الهاتف سيكون هو الأسرع على الإطلاق في عملية الشحن في كل الأسواق العالمية حاليا.

Realme GT 3

بالنسبة لإعداد الكاميرات، سيكون في اللوحة الخلفية للجهاز وحدات ثنائية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل من  Sony IMX890 ويدعم التثبيت البصري للصور OIS والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع والثالثة مستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بينما كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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