أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة لزلزال نيوزيلندا والذي بلغت قوته 6.3 ريختر شعر به حوالي 70 ألف مواطنا عبر الجزر الشمالية .

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تركز الزلزال "المخيف" حول عاصمتها ويلينجتون في الجزيرة الشمالية يوم الأربعاء في الساعة 7.38 مساءً بتوقيت نيوزيلندا (بالتوقيت المحلي 5:38 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال غرب باراباراومو على عمق 48 كيلومترًا.

ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لما يفوق 41 ألفا، في وقت يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية في ظل عدم وجود مأوى للكثير من الناجين في الشتاء القارس، بينما أصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.

وبحسب وسائل إعلام فقد حولت تركيا تركيزها اليوم الأربعاء إلى إعادة الإعمار وحثت من يسكنون في مناطق ضربها الزلزال وثبت أن البنايات التي يقطنون فيها آمنة على العودة لمنازلهم.

وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام تركية إنه جرى إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت أنقاض مبنى في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، اليوم الأربعاء، بعد 222 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.