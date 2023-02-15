خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

قدمت مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث لاتزال قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد على يد ابنتها بالاشتراك مع الجار العشيق، تكشف يوما بعد يوم عن مفاجأت جديدة تتحول معها مسارات القضية التى هزت الرأي العام في مصر، فبعد أن تشكلت قناعة لدى الرأى العام بأن الأبنة اشتركت في عمليه القتل، وكان صمتها طوال الفترة الماضية أكبر دليل على ذلك، إلا أن الفتاة المتهمة خرجت منذ أيام قليلة بخطاب روت فيه وقائع مختلفة تماما، وحوالت من خلاله تبرئة نفسها، والذى كتبته من داخل محبسها.

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الخطاب الذى كتبته "نورهان"، المتهمة بقتل والدتها، غير وجهة نظر الرأي العام تجاه هذه القضية، وأكسب المتهمة المزيد من التعاطف، حتى أن خطيبها بدأ في إظهار التعاطف وتصديق ما جاء في خطابها، الذى يؤكد شعور كان داخله بأنها لم تخونه أثناء فترة الخطوبة ولم تشترك في قتل والدتها.