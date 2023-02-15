شاهد|كيف تغير شكل رجل مشرد بطريقة مبهرة بعد منحه حلاقة مجانية

في مشهد إنساني يدمع له العين تغير شكل رجل مشرد 180 درجة بعد أن قام حلاق محب للخير بمنح الرجل المسكين حلاقة مجانية، ليصغر بعدها 15 عاما من عمره.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يسافر الحلاق جوشوا سانتياجو عبر الولايات المتحدة على مدى السنوات السبع الماضية ليقدم قصات شعر مجانية للمشردين عبر صالون الحلاقة المحمول الخاص به، Empowering Cuts.

غير شكله بالكامل

شارك جوشوا مقاطع الفيديو الخاصة به وهو يحلق لاحد المشردين بالمجن المجانية عبر تطبيق التيك توك، حيث حصل الفيديو على أكثر من 300000 متابع على منصة التواصل الاجتماعي.

في مقطع فيديو حديث ، ترك الحلاق المعجبين مصدومين بعد أن أعطى الرجل المشرد تقليمًا للشعر غير من مظهر بشكل غير متوقع.

الرجل المشرد بعد تهذيب شكله

تحول الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من رأس شعر طويل متعرج ولحية جامحة إلى رجل ذات لحية وشعر مهندم للغاية .

في المقطع الذي حصد أكثر من 1000 إعجاب ، كتب جوش: أتيحت لي الفرصة لقص شعر هذا الرجل.