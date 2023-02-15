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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتوجيه حكومي | صرف علاج مجاني لـ1881 مواطنًا بمركز ساقلته في سوهاج

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و بمتابعة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، أعمال القافلة الطبية الشاملة، التي انطلقت صباح اليوم في قرية " سفلاق " بمركز ساقلتة بالتعاون مع محافظة سوهاج، وجامعة سوهاج، وجمعية" رسالة" للأعمال الخيرية، ومؤسسة  " مصر الخير " ، للقرى الأكثر احتياجاً ، لعلاج المرضي غير القادرين.

وأعلن اللواء هشام آمنة أن انطلاق هذه القافلة ، التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ، إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق و القرى الأكثر احتياجا ، لتوفير حياة كريمة لهم  مؤكدا أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القافلة قامت من خلال أطباء ذات كفاءة العالية من مستشفيات جامعة سوهاج ، بالكشف وصرف العلاج مجانا و تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من ١٨٨١ مريض في ١٦ تخصصًا طبي مختلف بقرية " سفلاق " بمركز ساقلتة بسوهاج ، مشيرًا الى تذليل كافة العقبات بتعاون وزارة التنمية المحلية ، والأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، أن القافلة و التي تضم أكثر من ٦٠ طبيبا، قامت الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الجراحات بمستشفيات جامعة سوهاج علي نفقة الدولة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه تم ، خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي، لافتا إلى أن القافلة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التي تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة سوهاج، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

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