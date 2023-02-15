الفضائح تتوالى .. مسئول أمريكي يحتفل بفوج عسكري أوكراني نازي |شاهد

في حين أن الخط الرسمي للحكومة الأمريكية أن النازيين غير موجودين في أوكرانيا، إلا أن أحد كبار المستشارين في وكالة رئيسية للسياسة الخارجية في واشنطن كان يحتفل بهم علنًا.

ونشر بول ماسارو صورة لملصق يكرم المتعاون النازي في الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا، بجوار علم لفوج آزوف، الوحدة الأوكرانية سيئة السمعة باستخدام رمز SS كخاص بها.

والوكالة التي يعمل بها ماسارو، لجنة هلسنكي الأمريكية، والمعروفة رسميًا باسم لجنة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكتب ماسارو في تغريدة علي “تويتر”، “مرحبًا، انظر إلى ما لدي”، مستعرضًا سترته العسكرية الزائفة مع رقعة كتب عليها “بانديرا والدنا، وأوكرانيا هي أمنا”.

وبعد أقل من ساعتين، اختفت التغريدة.

وتم الحذف بناء على طلب صديق بولندي جيد.

وأزمة بولندا مع بانديرا، أن قوميه الأوكرانيين كانوا مسؤولين عن مذابح عرقية البولنديين في غرب أوكرانيا الحالية، والتي اعتبرتها وارسو إبادة جماعية.