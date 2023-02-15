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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يجب تجاهلها.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بالسرطان

صدى البلد

حالات السرطان تتزايد بمعدل ينذر بالخطر في البلاد. في عام 2022 ، تم تشخيص ما يقرب من 14،16،427 شخصًا بالسرطان. 

 

كان سرطان الرئة والثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا. في الهند ، حالات السرطان في ازدياد مستمر. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الهندي للبحوث الطبية 

أعراض السرطان 

التعب الشديد / التعب
فقدان الوزن غير المبرر
التغييرات في عادات الأمعاء
قرحة لا تلتئم
تغيير الصوت
سعال طويل الأمد
فترات غير طبيعية أو آلام في الحوض
تغييرات الثدي
هناك أيضًا علامات وأعراض أخرى يجب على المرء ألا يتجاهلها `` صداع مزمن ، أو عسر هضم أو صعوبة في البلع ، أو كدمات مفرطة ، أو حمى أو عدوى متكررة ، أو نزيف ما بعد انقطاع الطمث ، أو نزيف أو إفرازات غير عادية 

السرطان الثدي أعراض السرطان سرطان انواع السرطان

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