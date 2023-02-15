انهارت من البكاء.. لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج مع زوجته |فيديو

كشفت السيدة منى عن قصتها المؤثرة ومأساتها بعد طلاقها ومرضها وعدم قدرتها على العمل واضطرت للزواج من أجل ظروف المعيشة الصعبة عليها وعلى أطفالها لكن حياتها كانت كارثية بعد الزواج وانهارت من البكاء وهي تروي قصتها.



وأوضحت السيدة منى وهي تروي قصتها المأساوية خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية "نهال طايل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن أطفالها كانوا في معاناة بسبب زوجها الجديد الذي كان يبرحهم ضربا وإهانات، متابعة أن ابنها الصغير 6 سنوات يقوم بضرب الطفل لأتفه الأسباب، حتى ابنتها الصغيرة كان ينهال عليها بالضرب بدون سبب.

مطالبته بمغادرة الأطفال

وأشارت منى إلى أن زوجها في النهاية طلب منها إرجاع أطفالها الى والدهم وهو زوجها السابق ولكن كيف وهو متزوج ولن يقبل بحصوله على الأطفال، وبعدما يطالبها برحيل الأطفال، يقوم بتغيير رأيه ويوافق على استمرار الأطفال في البقاء معهم بالمنزل، وعندما اعترضت على ضرب الأطفال ومعاملته معهم يبرر ذلك بأنه "يؤدبهم".