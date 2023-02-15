حبس شخصين سرقا كمية من حديد التسليح بموقع تحت الإنشاء في القاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كمية من ألواح وقطعيات الحديد المخصص للتسليح بإجمالى وزن نصف طن "مجهولة المصدر"، من داخل موقع تحت الإنشاء محل عمل الآخر بأسلوب "المغافلة" بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في القبض على شخصين لسرقتهما كمية من ألواح وقطعيات الحديد المخصص للتسليح بإجمالى وزن نصف طن "مجهولة المصدر"، من داخل موقع تحت الإنشاء محل عمل الآخر بأسلوب "المغافلة" بالتجمع الأول.

تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، ومُحمل عليها كمية من ألواح وقطعيات الحديد المخصص للتسليح بإجمالى وزن نصف طن "مجهولة المصدر" ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بقيامهما بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء محل عمل الآخر بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .