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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق مواسير التكييفات النحاسية بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية،  حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مواسير نحاسية خاصة بعدد من المحال التجارية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة نجحت في القبض على شخص لقيامه بسرقة مواسير نحاسية خاصة بعدد من المحال التجارية بالقاهرة.

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمدينة نصر، وبحوزته جوال بلاستيكى بداخله كمية من المواسير النحاسية خاصين بوحدات التكييف الخارجية كماشة حديدية حال سيره بدائرة القسم ، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من 3 محال بذات الدائرة باستخدام الكماشة المضبوطة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة والإتلاف.

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