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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص دراسات استراتيجية: جميع الأسلحة دخل فيها الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

قال محمد صالح الحربي، متخصص الدراسات الاستراتيجية، إن اقتصاد المعرفة، أو اقتصاد المستقبل، هو الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "الحربي"، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المجال مستقطب جميع القطاعات، سواء القطاعات المدنية أو القطاعات العسكرية.

وتابع، أن الذكاء الاصطناعي سيقلل تكلفة الإنتاج للمصانع والمؤسسات بما يعادل من 30 لـ 40%، أما بالنسبة للنواحي العسكرية، فجميع الأسلحة دخل فيها الذكاء الاصطناعي.

وأردف، أن الذكاء الاصطناعي دخل في سيادة وعمق الدول وجيوشها وقدرتها وبقائها وصمودها والجميع يلاحظ ذلك بوضوح خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: "الآن نرى محركات بلا قائد، وطائرات بلا طيار، غرف العمليات العسكرية أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فكل سلاح متطور أصبح رأس الحربة في الحروب".

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