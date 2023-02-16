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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بلاش ننخدع.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن البلاد تشهد  انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية في فترات النهار والليل.

وأضافت: "الساعات القادمة ستشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 8 درجات على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد 4 درجات، ووسط سيناء ستكون الحرارة تحت الصفر.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن هناك فرصا لتساقط الأمطار خلال الساعات القادمة، على محافظات الجنوب البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، مشددة على أن كميات الأمطار ستكون أقل خلال الايام القادمة.

وأكدت أن البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة القادمة، متابعة: "لا تنخدعوا من ارتفاع درجات الحرارة صباحا ويجب علينا الالتزام".
 

الأرصاد لارصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة اخبار التوك شو الطقس

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