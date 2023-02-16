حبس شخصين سرقا أجهزة كهربائية من داخل عقار بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية مجهولين المصدر من داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في القبض على شخصين لهما معلومات جنائية بمدينة نصر، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة و ملك أحدهما ، وبحوزتهما عدد من الأجهزة الكهربائية مجهولين المصدر .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة.