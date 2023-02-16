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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ٨ أشخاص سرقوا أدوات ومعدات خاصة بشركة لتشغيل المصاعد الخاصة بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس ٨ أشخاص، لاتهامهم بسرقة كمية من الأدوات والمعدات خاصة بشركة لتشغيل المصاعد الخاصة وجهاز محمول من بعض العقارات بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في القبض على 7 أشخاص مقيمين بالمقطم لقيامهم بسرقة كمية من الأدوات والمعدات خاصة بشركة لتشغيل المصاعد الخاصة وجهاز محمول من بعض العقارات بدائرة القسم وإعترفوا بإرتكابهم وقائع السرقة إستغلالاً لكونهــم مـن قاطنى المنطقة وسابقة عمل ثلاثة منهم بالشركة وعلمهم بتوقف المصاعد عن العمل لصيانتها وإعتقاد قاطنـى العقارات بأنهم من بين القائمين بأعمال الصيانــة وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المُستولـى عليها بالبيع لدى عميلهـم "سيىء النية " (مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم مصر القديمة) ، وتم بإرشادهم ضبط الأخيـر ، كما عُثر على جزء من المسروقات المُستولى عليها بالمخزن ملكه.

كما أضاف أحدهم بتصرفه فى جزء من المسروقات بالبيع لإحدى شركات مستلزمات المصاعد بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة مقابل مبلغ مالى ، وقد أقر بإنفاقه للمبلغ على متطلباته الشخصية.

بالإنتقال للشركة تم التقابل مع موظفة بذات الشركة ، وبمواجهتهـا بأقوال الأخير أيدتها ، ونفت علمها بأنه من مُتحصلات واقعة سرقة ، تم بإرشادهــــا ضبط المسروقات المُستولى عليه داخل الشركة محل عملها .

باستدعاء المُبلـــغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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