حبس3 أشخاص لحيازتهم فرد خرطوش وحشيش بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس ٣ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم فرد خرطوش وطلقات نارية وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم ( فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.