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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته بودر وآيس بالزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدرى البودر والآيس، بقصد الإتجار فيها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدرى البودر والآيس - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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