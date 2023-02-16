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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب سيناء يشاركون في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية

لقاء الطلاب المشاركين
لقاء الطلاب المشاركين في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على م

يشارك طلاب محافظة شمال سيناء،  في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية ، في إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية الشباب والرياضة وذلك بعمل رحلات للطلاب لمعرفة المعالم السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة. 

 

وضم الفريق المشارك كل من :
المرحلة الابتدائية  ومثلها مدرسة الكرامة الابتدائية ادارة بئر العبد التعليمية، والمرحلة الاعدادية وقد مثلها  مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد للتعليم الاساسي ادارة  العريش التعليمية  ، والمرحلة الثانوية  فقد مثلها مدرسة  السيدة زينب الثانوية بنات.

 

الأخلاق الحميدة 

 

وطالب  وكيل الوزارة  الطلاب  المشاركين في  المسابقة،  بالظهور بالمظهر المشرف الذي يبرز الأخلاق الحميدة التي يشتهر بها أبناء سيناء ، واكتساب زملاء جدد ، والتعاون معهم وأن يكونوا خير سفراء للمحافظة .

وقد تعاهد الطالبات على حصولهن  على المركز الأول والحصول على كأس المسابقة.

ومن جانبه..  أكد  إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية الشباب والرياضة وذلك بعمل رحلات للطلاب لمعرفة المعالم السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة
 

 

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