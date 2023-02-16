وضعت سم الفئران في العصير..زوجة شيطانية تنهي حياة زوجها خلال رمضان بالقليوبية

جريمة بشعة في محافظة القليوبية.. عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ليدفع الزوج حياته مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجته وشريكة حياته.

زوجة تتخلص من زوجها بوضع سم الفئران في مشروب عصير

فلم تتعظ الزوجة أنها في شهر رمضان المعظم، ولم تصن حق المعيشة والعشرة الطيبة، ولكنها صممت أن تزهق روح زوجها بسبب خلافات آسرية مع والدته، وكذلك رفض الزوج إعطاء مبالغ مالية لشقيقات زوجته، على الرغم من ظروفه المعيشية الميسرة وتوافر المبالغ المالية معه.

لتصل الزوجة إلى فكرة شيطانية للتخلص من زوجها، بإعطائه عصير تمر بعد الفطار، ووضعت به سم فئران قاصدة قتله، وبعد تناول العصير، وبسبب مفعوله السريع قام المجني عليه بالاستفراغ من فمه، في حين قامت المتهمة بتنظيف ذلك الاستفراغ، ولم يتنفس المجني عليه أو يقدر على مقاومة مفعول السم حتى فارق الحياة ولفظ أنفاسه الآخيرة .

حيلة شيطانية لإخفاء معالم الجريمة

لتضعه المتهمة على آريكة وتهيئته، حتى توهم اشقائه بموته موتة طبيعية، وبالفعل آخذت في الصراخ والعويل، وتم تجهيز مراسم الدفن على أنها موتة طبيعية، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ليكتشف المغسل اثناء الغسل خروج بعض المواد من فم المجني عليه وكذلك وجود علانات زؤقاء في جسده، ليكتشف بعد ذلك أنه مات مسموماً بعد إبلاغ الجهات الرسمية وجهات التحقيق.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11865 لسنة 2020 جنایات مرکز کفر شکر،المقيدة برقم 2978 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بأن المتهمة " ولاء أحمد محمد السيد الكيلاني" ٢٩ سنة - ربة منزل ومقيمة قرية اسنيت مركز كفر شكر، في يوم ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ ، بدائرة مركز كفر شكر، محافظة القليوبية، قتلت عمدا زوجها المجني عليه " السيد كامل الشحات السيد، بأن بيت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه وأعدت لذلك الغرض جواهر سامه سم فئران وقامت بوضعه بإحدى المشروبات (عصير تمر) وقدمته له ليتناوله، وتسبب ذلك في موته عاجلاً وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأوضح أمر الإحالة بسؤال الطفل كامل السيد كامل الشحات – استدلالا بالتحقيقات – قرر بأنه يوم الواقعة وعقب تناوله الإفطار رفقة والده المجني عليه المتوفى ووالدته والمتهمة وأشقائه وقامت المتهمة باعطائه مبلغ مالى مالي وقدره خمسة جنيهات واخبرت إياه بأخذ أشقائه واللعب بالشارع فقام بأخذ المبلغ المالي من والدته المتهمة وأخذ أشقائه وتوجهو إلى الشارع للعب وعقب ذلك ترك اشقائه و توجه بمفرده إلى منزله وحال دلوفة المنزل أبصر والدة المجني عليه المتوفى مستلقيا على الأريكة بالصاله ويقوم بالاستفراغ من فمه، حال قيام المتهمة بتنظيف ذلك الاستفراغ وقرر بأن المتوفى آنذاك لم يكن يتنفس ولا يتحدث .

وقرر أيضا بوجود خلافات بين والدة المتوفى إلى رحمة مولاه ووالدته المتهمة كون الأخيرة تقوم بأخذ مبالغ مالية بدون علم المتوفى، وأنه تم التشاجر بين والدة المتوفى إلى رحمة مولاه ووالدته المتهمة في صباح يوم الواقعة.

وتوصلت تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليه المتوفى، وبين زوجته المتهمة كون المجني عليه المتوفى رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة؛ ما دفع المتهمة إلى عقد العزم والنية على قتل زوجها المجني عليه المتوفى، وبتاريخ الواقعة بشهر رمضان المعظم، وعقب تناول المتهمة الإفطار رفقة زوجها المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وأولادهم.

كما قامت المتهمة بإخراج صغارها من المنزل للعب أمام المنزل حتى تتيح لها الفرصة وقامت بدثه في إحدى الجواهر السامة "سم فئران وقامت بتقديم ذلك المشروب للمجني عليه المتوفى، وعقب تناول المجني عليه المتوفى ذلك المشروب المدثوث به السم من قبل المتهمة أدى ذلك إلى قتله وأودى بحياته في الحال.

وعقب قيام المتهمة بقتل المجني عليه المتوفى قامت بإبلاغ أهليته بوفاته وحال حضور أهلية المتوفى إلى منزله أخبرتهم المتهمة بأن الوفاة طبيعية؛ إثر ذلك قامت أهلية المتوفى بدفن المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وعزى قصد المتهمة إلى إزهاق روح المجني عليه.

وقال الشاهد الأول رمضان كامل الشحات السيد (٥٩ سنة) شيخ خفراء بمركز شرطة كفر شكر – مقيم كفر منصور مركز كفر شكر، أنه أخبر بوفاة شقيقه المجني عليه المتوفى، وحال قيامه بغسيل الجثمان أبصره به زرقان وأنه يخرج من فمه دماء وبعض الرغاوي فاشتبه في وفاته جدانيا واتهم زوجة شقيقه المتهمة بأنها قامت بدس السم له في أحدى المشروبات؛ إثر خلافات فيما بينهما وعزي قصد المتهمة هو إزهاق روحه.

وأضافت الشاهدة الثانية شربات كامل الشحات السيد - ٤٩ سنة – ربة منزل – مقيمة مركز كفر شكر يشهد أنها أخبرت بوفاة شقيقها المجني عليه المتوفى، وحال ذهابها الاستبيان الأمر أبصرته نائماً على الكتبة الخاصة بالمنزل، وأنها أخبرت من الشاهد الأول بوجود زرقان بجثمانه، وأنه كان يخرج من فمه دماء ورغوي واشتبه في وفاته جنائيا، واتهمت زوجته المتهمة بإعطائه سم وعزی قصدها هو إزهاق روحه؛ لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.

وثبت بتقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالمتوفي لم يتبين ثمة آثار إصابية تشير لحصول عنف جنائي علي حالتها من التعفن الرمي.

ورد تقرير المعمل الكيماوي يفيد سلبية البحث عن ال ريات المخدرة والسامة والمهدئات المنومات، وسم الفار والمبيدات الحشرية يتعذر الجزم للوصول للسبب المباشر لحدوث الوفاة، إلا أنه يوجد فنياً ما ينفي أو يتعارض مع جواز أن تكون وفاة المذكور سمية على نحو ما جاء بمذكرة النيابة العامة وفق اعتراف المتهمة الوارد تفصيلاً بالتحقيقات.

أما بالنسبة لعدم العثور على آثار تلك المادة السامة في العينات السابق رفعها من الجثمان – بالتحليل المعملي الكيماوي – فإن هذا الأمر لا ينفي ذلك بصفة قاطعة إحتمال أن تكون الوفاة في الأصل سمية، إذ أنه من المتعارف عليه علميا والثابت فنيا أن كثير من المواد السامة شأنه كشأن باقي المركبات الكيماوية لها قابلية التحلل الذاتي والتطاير.

الإعدام مصير المتهمة

وقررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، بتحويل أوراق المتهمة بقتل زوجها "بسم فئران"، لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لجلسة الخميس المقبل 16 فبراير للنطق بالحكم.