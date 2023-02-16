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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لصوص انتحلوا صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة الكابلات بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس ٦ لصوص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام.
وكانت قررت نيابة السلام الجزئية، حبس ٦ لصوص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد انتحل ٦ لصوص صفه عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام ، الا ان الاطواف الأمنية بالقاهرة حالت دون ارتكاب الواقعة بعد ضبطهم.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد الاطواف الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عدد 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية ، وذلك اثناء قيامهم بفتح إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة .

وعثر بحوزتهم علي كابل وسيارة نقل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم ومجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وعدد  ٢ سلاح أبيض "مطواة".

وإعترفوا بسرقة المضبوطات بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وإرتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد إنتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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