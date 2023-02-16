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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون ميك آب.. هنا الزاهد بإطلالة مميزة على انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بملامح طبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل ، وحرصت على تدعيم اللوم بتسريحة شعر مميزة وأنيقة بأكسسوارات مبهجة.

يذكر أن  الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.

انستجرام الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد

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