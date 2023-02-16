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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لحيازته مواد مخدرة في الدرب الأحمر

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتة مواد مخدرة في الدرب الاحمر.

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وردت معلومات وتحريات مؤكده لمباحث القسم بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

الدرب الاحمر

 

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإستهداف المخزن و ضبط المتهم وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام "- مبلغ مالى - هاتفى محمول- دراجة نارية " بدون لوحات معدنيـــة".

وإعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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