أسماء مصطفى تترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

تقدّمت الكاتبة الصحفية الدكتورة أسماء مصطفى، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لمقعد "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي التى ستجرى خلال شهر مارس 2023.

وتلقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، برئاسة ضياء رشوان، طلبات الترشح على مدار الخمسة أيام الماضية، وبلغ عدد المرشحين 55 مرشحًا على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين.

وفتحت اللجنة اليوم، الخميس، باب تلقي التنازلات والطعون لمدة خمسة أيام تبدأ من 16 إلى 20 فبراير الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي يغلق فيه باب تلقي التنازلات والطعون في الثانية عشرة ظهرًا، على أن تُعلن كشوف المرشحين النهائية في ذات اليوم.

وتُدعى الجمعية العمومية، للانعقاد لمباشرة أعمالها وإجراء الانتخابات، يوم الجمعة 3 مارس المُقبل، حال اكتمال نصابها القانوني المحدد بـ "50%+1" من إجمالي من يحقلهم التصويت المسددين للاشتراكات.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني، ترجأ الجمعية العمومية، على أن تدعى للانعقاد بعد 15 يومًا من موعد الدعوة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحًا بتوقيع 25%+1 ممن لهم حق التصويت المُسددين للاشتراكات في كشوف الحضور.