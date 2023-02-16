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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية مع الشباب والرياضة بقرية الأبطال بالقنطرة شرق

فاعليات القافلة
فاعليات القافلة

انطلقت أولى فاعليات القافلة الطبية المتخصصة بمراكز الشباب التابعة لقري مبادرة حياة كريمة التي تنظمها إدارة أنشطه وفعاليات مراكز الشباب لأهالي قرية الإبطال بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وبأشراف من الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأكد الدكتور على حطب وكيل وزاره الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن القافلة تأتى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتنمية الريف المصرى، للكشف على أهالي الأسر الأولى بالرعاية، وشملت تخصصات "الباطنة، والعظام، والأمراض الجلدية، والنساء والتوليد، وأمراض الأطفال، وقياس ضغط الدم والسكر" ،ويتم الكشف بواسطة طاقم طبي متخصص، كما يتم صرف الأدوية مجاناً لجميع المرضي.

وقال الدكتور مينا حليم مدير الإدارة الصحية بالقنطرة شرق أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي قرية الأبطال فى يومها الأول، حيث تنفذ علي مدار أمس الأربعاء، واليوم الخميس، وذلك لفحص الحالات وتشخيصها ووصف العلاج المناسب لكل حالة، لافتا أن المبادرة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة، وعلاقة الدم بالتغذية، وعلاقة الدم بانتظام الحياة وإجراء القياسات الحيوية.

محافظة الاسماعيلية حياة كريمة الشباب والرياضة وزارة الصحة الاسماعيلية القاهرة الصحراوي

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