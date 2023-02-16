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برلمان

برلماني: رئاسة مصر للنيباد الأفريقية فرصة لمواجهة المشكلات الاقتصادية بالقارة السمراء

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى "النيباد" بعد أن تسلمها من الرئيس الرواندى "بول كاجامي"وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصرى وتمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين بمثابة فرصة كبيرة لمواجهة جميع المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول القارة السمراء . 

 

وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى فى كلمته التى القاها وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة داخل الدول الافريقية مشيداً بأولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقى للتنمية "النيباد"، خلال الفترة من 2023 إلى 2025 والتى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى وفى مقدمتها تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، والتى تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذى أَشْرُف بتولى ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا".

 

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد باهتمام الرئيس السيسى بمحور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى انعقدت فى نيامى فى نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التى أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مع الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة . 

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية مثمناً حديث الرئيس السيسى عن المشروع التنموى الضخم، وهو سد "جوليوس نيريري" فى تنزانيا والذى يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الافريقية فى المجال التنموى، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية الشقيقة الأخرى . 

 

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى المتعلقة بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق امال وطموحات الاشقاء الافارقة فى تحقيق التنمية الشاملة داخل مختلف الدول الافريقية . 

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