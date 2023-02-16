الأهلي يعلن مفاجأة بشأن البطولة العربية بـ السعودية

أكدت إدارة الأهلي أنها لم تتلقي أي مخاطبات رسمية للمشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية التي ستقام في المملكة العربية السعودية، وأكدت الإدارة الحمراء أن هناك بعض الإتصالات الودية التي جرت مع محمود الخطيب رئيس النادي ولكن حتى الآن ليس هناك شيء رسمي.

وقالت :"حال وصول خطاب رسمي سوف يتم دراسة جدواه وموقف بطولة دوري السوبر الإفريقي المزمع إقامتها العام المقبل ، وهناك إتجاه مبدئي لدي الأهلي بالموافقة حال انتهاء مسابقة الدوري قبل منتصف يونيو ".

وكان الإتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن أن شهر مارس المقبل سيشهد إجراء قرعة كأس الملك سلمان لبطولة الأندية العربية، بمشاركة عشرة أندية الأعلى تصنيفًا وفقًا لـ"فيفا" بمجموع جوائز يصل إلى عشرة ملايين دولار.

