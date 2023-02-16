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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2003» يواجه البنك الأهلي اليوم في كأس مصر للشباب

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الخميس مع ضيفه البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس مصر للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ٦ نقاط من الفوز في مباراتين على حساب حرس الحدود ١ - صفر، و على إنبي ٣ - ١، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز الثالث له لكي يحسم التأهل للدور التالي من البطولة.

وتقام بطولة كأس مصر للشباب خلال فترة توقف بطولة الجمهورية، بسبب إقامة معسكر منتخب مصر للشباب، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بمصر، المؤهلة لكأس العالم للشباب بإندونيسيا في العام نفسه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

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