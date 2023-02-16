برلماني يطالب بسرعة البدء في ستاد النادي المصري

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسرعة البدء في بناء ستاد النادى المصرى بعد توقيع تعاقد إنشاؤه فى سبتمبر الماضى، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بإنشاء ستاد النادى المصرى فى نفس موقعه، ولمجهودات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى هذا الصدد، لعلمه الجيد بأهميته لكل المحافظة، وبما ينهي معاناة فريق النادي من خوض مبارياته خارج المحافظة لمدة تصل لأكثر من 10 سنوات.

وأكد "عمار"، على ما يتكبده الفريق من نفقة مالية باهظة تتعدى ال15 مليون جنيه سنويا، نتيجة اللعب خارج الملعب، فضلا عن تحمل جماهير النادي مشقة و عناء السفر لتشحيع الفريق فى كل مباراة، قائلا: "تشرفت بعضوية مجلس إدارة النادى المصرى لمدة 5 سنوات و أعلم جيداً أهمية الاستاد لدى جماهير المصري.. ما يجعلنا نأمل للانتهاء من أعمال البناء فى 18 شهر من الآن".

ولفت نائب بورسعيد، إلى أن تلك الخطوة المهمة سيكون لها دور في تقوية البنية الأساسية للمنظومة الرياضية بما يعود بالنفع على المواطن البورسعيدي وتعزيز الاستثمار الرياضي، لاسيما وأن الاستاد سيمنح النادى المصري فرصة إستثمارية كبيرة، لتكون منشأة اقتصادية تدر عائد ربح لصالحه وتساعده فى خلق موارد مالية ثابتة، بما يخفف على كاهل الدولة عبء دعم سنوي، وذلك وسط معاناة الأندية الجماهيرية و الشعبية من وجود مورد مالى ثابت.

وكان قد استعرض عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ستاد النادي المصرى بالجلسة العامة المنقضية لمجلس النواب، بحضور وزير الشباب و الرياضة، مؤكدا أن نادي بورسعيد من الكيانات الرياضية التي قدمت تضحيات كبيرة، وتمت إزالته و منحه أرض بديلة، و ذلك حباً فى النادى المصرى و دعماً لمشروع الاستاد و تقديراً لجماهير النادى المصرى العظيمة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه اتفق مع وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة سبل الدعم المادي والانشائي لنادى بورسعيد فى موقعه الجديد، حرصاً على تاريخه الكبير و فرقته الرياضية و أعضاء جمعيته العمومية، مشددا أن ذلك الكيان سيليق بحجم النادي، ويعزز من تنمية وتطوير المحافظة ودعم فرصه في استضافة الفعاليات الرياضية .