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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يحدد موقف الأهلي والزمالك من المشاركة في البطولة العربية

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن البطولة العربية تسبب أزمة للمسابقة، ولكنها أفضل من كأس العالم للأندية التي جاءت بشكل مفاجئ ومشاركة الأهلي، وهو ما تسبب في تأجيل مبارياته وهو ما سيؤثر على موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع هاني حتحوت عبر برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "البطولة العربية مغرية بالنسبة للأندية بسبب جوائزها المالية، ولكنها في نفس الوقت الحالي تسبب أزمة للأندية بسبب تلاحم المباريات".

وأضاف عامر حسين: "نبهت من شهر 12 الماضي على الأندية، أن شهري فبراير ومارس سيكونان مزدحمين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بالإضافة إلى الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبين الأول والأولمبي".

واستطرد رئيس لجنة المسابقات: "الأندية تطالب بجدول بنفس مواصفات المباريات في أوروبا، ثم يطالبوا بالتأجيل بسبب ضغط المباريات".

واختتم: "الاتحاد العربي يعلم المشاكل في الكرة المصرية وضغط المباريات، وهناك علم بأن الأندية المصرية لن تستطيع اللعب بنظام الذهاب والعودة، وبالتالي جعل البطولة بعد النهائيات وتقام في شهر يوليو، وتم وضع معايير لاختيار الأربعة أندية الكبرى وسيكون الزمالك والأهلي على رأس المشاركين، بالإضافة إلى مشاركة بيراميدز وطلائع الجيش. 

وأطالب الأندية بعدم التسرع في أخذ قرار المشاركة دون دراسة الأمر بسبب تلاحم المباريات والمواسم".

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