السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي ضحايا حادث سير بالإسماعيلية

نعى سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، أبناء فلسطين الأبرار من ضحايا الحادث المروري الأليم ، الذي تعرض له مواطنون فلسطينيون في طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وأسفر عن وفاة خمسة منهم وإصابة ثلاثة .

وأعرب السفير دياب اللوح عن عميق حزنه ومواساته لأهالي ضحايا الحادث الأليم ، ويتقدم باسم القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين إلى عموم الشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم في مصابهم الجلل ، وأن يمنّ على المصابين الثلاثة بالشفاء العاجل.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي أنها ستتولى متابعة الوضع الصحي للجرحى والمصابين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية لحين تمام شفائهم على خير وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وهم :

سوزان خالد سليمان أبو جامع، وحامد نعيم دمياطي حبيب، وجهاد محمد عبد الحميد أبو دقة.

وقالت السفارة في بيانها إنها ستتولى إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن ليوارى الثرى أجسادهم الطاهرة في قطاع غزة.