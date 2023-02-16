عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي ضحايا حادث سير بالإسماعيلية

سفير دولة فلسطين
سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح

نعى سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، أبناء فلسطين الأبرار من ضحايا الحادث المروري الأليم ، الذي تعرض له مواطنون  فلسطينيون  في طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وأسفر عن وفاة خمسة منهم وإصابة ثلاثة .

وأعرب السفير دياب اللوح عن عميق حزنه ومواساته لأهالي ضحايا الحادث الأليم ، ويتقدم باسم القيادة الفلسطينية  ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين إلى عموم  الشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم في مصابهم الجلل ، وأن يمنّ على المصابين الثلاثة بالشفاء العاجل.  

وأوضحت السفارة  في بيان صحفي أنها ستتولى متابعة الوضع الصحي للجرحى والمصابين  وعلاجهم بالمستشفيات المصرية لحين تمام شفائهم على خير وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام  وهم :

 سوزان خالد سليمان أبو جامع، وحامد نعيم دمياطي حبيب، وجهاد محمد عبد الحميد أبو دقة.

وقالت السفارة في بيانها إنها  ستتولى  إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة  في أسرع وقت ممكن ليوارى الثرى أجسادهم الطاهرة  في قطاع غزة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

بسبب مطرب شعبي.. قرار جديد من الأهلي ضد مجدى أفشة

ترشيحاتنا

بعد إعلان حالات وفاة عالميًا | إجراء من الصحة بشأن فيروس ماربورج

بعد فستانها المثير.. 10 صور آثارت الجدل ل ناهد السباعي

إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بسبب الإعتداء على الحكم

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح طبي عملاق ينضم لمستشفيات مصر

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

نهر رأه النبي في رحلة الاسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزلزال المدمر.. مشاهير تركيا يجمعون 6 مليارات دولار في 7 ساعات|صور

بعد تحذير الصحة.. أعراض غير متوقعة لسرطان الثدي

فستان جريء.. سلمى إبو ضيف بإطلالة تثير الجدل | شاهد

بوصفة اقتصادية.. طريقة تحضير صينية الباذنجان

فيديو

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

لم تتقاض أجرًا عن ألبومها.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا |فيديو جراف

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

اﻟﻤﺰﻳﺪ