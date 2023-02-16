أستاذ التمويل.. الحكومة لا تتوانى في اتخاذ القرارات التي تساعد المواطن

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة؛ إن الحكومة المصرية على إدراك كامل بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة التغيرات السياسية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية وغيرها من الأزمات العالمية و التي انعكست على الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر وعانى منها معظم دول العالم بما في ذلك الدول العظمى .

أضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن الحكومة لا تتوانى في اتخاذ القرارات التي تساعد المواطن لمواجهة هذه التحديات وذلك في إطار البعد الإجتماعي والاصلاح الاقتصادي وذلك لمواجهة التضخم الاقتصادي العالمي.

وتابع ان الدولة المصرية تقوم بتخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودائما ما تقوم الدولة بمساندة الفئات الاقل دخلا وذلك لمراعاة البعد الإجتماعي.