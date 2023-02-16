عقب حركة التنقلات.. محافظ الشرقية يكلف برفع الإشغالات في المراكز

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع المحاسب علي ماهر احمد عبد المعطي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، واللواء عماد عبد المقصود محمد الدكروري رئيس مدينة الابراهيمية ، والمحاسب محمد حسن محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس ، ورضا محمد إبراهيم بكري رئيس حي اول الزقازيق ، وشعبان أبو الفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق ، في حضور مراد رأفت السكرتير العام المساعد وسعد الفرماوي الخبير الوطني لمحافظة الشرقية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، قائلاً: لن أسمح بوجود اشغالات بالشارع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

ووجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن حجم العمل والمسؤولية كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعه مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.