عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب حركة التنقلات.. محافظ الشرقية يكلف برفع الإشغالات في المراكز

صدى البلد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع المحاسب علي ماهر احمد عبد المعطي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، واللواء عماد عبد المقصود محمد الدكروري رئيس مدينة الابراهيمية ، والمحاسب محمد حسن محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس ، ورضا محمد إبراهيم بكري رئيس حي اول الزقازيق ، وشعبان أبو الفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق ، في حضور مراد رأفت السكرتير العام المساعد وسعد الفرماوي الخبير الوطني لمحافظة الشرقية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، قائلاً: لن أسمح بوجود اشغالات بالشارع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية

ووجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن حجم العمل والمسؤولية كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعه مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

محافظة الشرقية محافظ الشرقية الشرقية المشروعات التنموية مركز ومدينة الزقازيق مدينة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

بسبب مطرب شعبي.. قرار جديد من الأهلي ضد مجدى أفشة

ترشيحاتنا

زيارة عاجلة من رئيس الأهلي في أسوان

بعد إعلان حالات وفاة عالميًا | إجراء من الصحة بشأن فيروس ماربورج

بعد فستانها المثير.. 10 صور آثارت الجدل ل ناهد السباعي

إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بسبب الإعتداء على الحكم

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزلزال المدمر.. مشاهير تركيا يجمعون 6 مليارات دولار في 7 ساعات|صور

بعد تحذير الصحة.. أعراض غير متوقعة لسرطان الثدي

فستان جريء.. سلمى إبو ضيف بإطلالة تثير الجدل | شاهد

بوصفة اقتصادية.. طريقة تحضير صينية الباذنجان

فيديو

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

لم تتقاض أجرًا عن ألبومها.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا |فيديو جراف

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

اﻟﻤﺰﻳﺪ