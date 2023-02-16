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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن

وزير الخارجية يؤكد محورية ملف إعادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن بإفريقيا

شكري خلال لقاء مفوض
شكري خلال لقاء مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، مع بانكول أديوي مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية، من خلال تقديم التقرير الأول لريادة رئيس الجمهورية للملف خلال أعمال القمة الحالية، كما أشاد بالجهد الجاري لعملية المراجعة لسياسة إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالاً بأهمية هذا المحور في بنية السلم والأمن الإفريقية وازاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة. 

كما أعرب وزير الخارجية، عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي يقع مقره بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الجانبين ناقشا موضوع إصلاح وتوسيع مجلس السلم والأمن للحفاظ على الزخم الحالي له وأهمية أن يظل هذا البند على أجندة الاتحاد الأفريقي. 

كما أشادا بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA ومفوضية الاتحاد الافريقي على هامش الاجتماعات التحضيرية لشبكة المراكز الأفريقية للسلام، حيث تعد شبكه من مراكز الابحاث على مستوى القارة لإثراء النقاش فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، بما يعزز من أهمية التعاون بين "منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامة" وبنية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، والدور الذي يلعبه المنتدى في تقديم الدعم للجهود القارية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر.

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