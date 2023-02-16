الصين تفرض عقوبات على شركتي دفاع أمريكيتين بسبب مبيعات أسلحة لـ تايوان

فرضت الصين عقوبات على شركتي (لوكهيد مارتن) و (ورايثيون) الأمريكيتين العاملتين بقطاع الدفاع؛ لقيامهما بإمداد تايوان بأسلحة، وذلك على خلفية الخلاف الدائر حاليا بين بكين وواشنطن حول ما يُشتبه في كونه (بالون تجسس صينيا) حلق فوق سماء الولايات المتحدة، في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورننج بوست) الصينية- على موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- أن الشركتين الأمريكيتين سيمنعان من الانخراط في أنشطة الاستيراد والتصدير في بر الصين الرئيسي، أو إقامة استثمارات جديدة هناك .

وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية أنه سيتم أيضا منع دخول كبار الموظفين الإداريين بالشركتين الأمريكيتين.