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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا// إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود كائنات فضائية.. وخصم 5000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

أخبار التكنولوجيا//إيلون
أخبار التكنولوجيا//إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفض

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي : 

 

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

 

علق رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم  إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر»، و«سبيس إكس»، و«تيسلا،  خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في مدينة دبي الإماراتية، على حقيقة وجود الكائنات الفضائية، ووضح أن الأجسام الطائرة التي ظهرت مؤخرا في أمريكا لا علاقة لها بالكائنات الفضائية.

 

لو مش قادر تجيب iPhone..هاتف فلاجشيب قادم من شاومي Xiaomi

 

ظهر هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro لأول مرة في الصين في منتصف ديسمبر من العام الماضي مع أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ، والتصميم الجديد ، وبعض الترقيات الاستثنائية في الكاميرا. و سيصل الهاتف إلى السوق العالمي في 26 فبراير جنبًا إلى جنب مع هواتف Xiaomi 13 و Xiaomi 13 lite.

 

سعره 2000 جنيه.. خصم على موبايل نوكيا الجبار Nokia C01 Plus

 

بالطبع توجد لديك ذكريات مع هواتف نوكيا Nokia حيث كانت منذ حوالي 15 سنة تكتسح الأسواق ولا ينافسها أي شركة أخرى، لكن مع اشتعال المنافسة وظهور شركات مثل آبل Apple وسامسونج وبعدها الشركات الصينية العملاقة مثل أوبو وشاومي، لكن إذا كنت تريد استرجاع الذكريات واقتناء هاتف نوكيا Nokia C01 Plus بسعر 2000 جنيه.

 

اشتريها قبل ما تغلى.. أحدث smart watch بـ 666 جنيه

 

تعتبر شركة Boult Audio هي شركة صوت هندية صنعت لنفسها اسمًا في صناعة الصوت من خلال توفير منتجات صوتية عالية الجودة وبأسعار معقولة. 

 

خصم 5000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

 

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على الهاتف الرائد الذي ينافس بقوة بين هواتف الفلاجشيب و يحتوي على مجموعة من المواصفات التقنية المميزة ، وهو هاتف Google Pixel 7 Pro.

 

أحدث موبايل Vivo بربع سعر iPhone

 

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة المتوسطة في الهند يسمى Vivo Y100.  يدعم الهاتف اتصال 5G ويأتي بلوحة خلفية متغيرة اللون.  

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