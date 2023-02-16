عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب الجنسية

صدى البلد

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتطهيراً عرقياً .

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان له اليوم، إن هذا القانون يعد جزء من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.

وأضاف البيان، أن هذا القانون يمثل تكريس لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.

كما دعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني وتؤكد أن إستمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على إرتكاب مزيد من الجرائم في ظل إزدواجية المعايير وإفلاتها من العقاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار: تنظيم ورش عمل في 8 مواقع أثرية بالقاهرة والأقصر

وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر خير من يتحدث عن التسامح

الاستهانة بـ بوتين.. زيلينسكي يتسبب في كارثة بالجيش الأوكراني

دعاء رفع الأعمال .. 5 كلمات لغفران الذنوب لا ترد قبل المغرب

مجموعة الزمالك.. أزمة تضرب الترجي قبل مواجهة شباب بلوزداد

شافهم في أحضان بعض.. امرأة وعشيقها يحاولان التخلص من الزوج بعد كشف خيانتهما| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. هدى المفتى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بياكل فضلات.. جمبري الغلابة يثير ضجة لهذا السبب

بعدما استعادته مصر.. لماذا تصدر التابوت الأخضر المسروق محركات البحث

باستخدام 3500 مشبك غسيل.. محمد حسين يبدع في مجسم قلعة قايتباي.. صور

فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ