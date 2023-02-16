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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. أزمة تضرب الترجي قبل مواجهة شباب بلوزداد

فريق الترجي
فريق الترجي

أكد تقرير صحفي، غياب 9 لاعبين عن صفوف الترجي أمام شباب بلوزداد، في المباراة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لصحيفة “تونس الرقمية”، فإن الترجي سيفقد 9 لاعبين أمام شباب بلوزداد، وهم ومحمد بن علي وزياد مشموم ومحمد فيصل أبو زريق، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى تواجد 6 لاعبين مع منتخب تونس للشباب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

كان الترجي التونسي حقق فوزا قاتلا على على المريخ السوداني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما تلغب شباب بلوزداد على الزمالك بنتيجة 1-0.

وفي نفس المجموعة، يلتقي الزمالك مع المريخ السوداني، السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات.

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