جيهان مديح: رئاسة مصر للنيباد حتى عام 2025 ريادة حقيقية بمجالات التنمية

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تولي مصر رئاسة اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد"، لمدة عامين، تمثل ريادة حقيقية في مجالات التنمية تحظى بها جمهورية مصر العربية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القيادة السياسية نجحت في إظهار الدولة المصرية أمام العالم أجمع، في دفع قاطرة التنمية وخروجها من سنوات الإضطرابات السياسة الاقتصادية ومواجهة الإرهاب منذ عام 2011، مضيفة، أن تخطي مصر الأزمات المحلية والدولية والتي تجاهد حتى الآن في معالجة الأثار الناجمة عنها.

وأضافت أن مصر تقوم بدور أساسي في هذا المجال باعتبارها المسئولة عن ملف الزراعة والتجارة منذ إطلاق مبادرة النيباد عام 2001 وإنها تنوى التأكيد خلال القمة على استعدادها لوضع كل إمكاناتها وخبراتها في هذا المجال، لخدمة أشقائها الأفارقة والاستفادة من مركز البحوث الزراعية فيها لمساعدة الدول الإفريقية على زيادة إنتاجيتها الزراعية وتحسين التربة والتوسع في استخدام الأسمدة وغيرها.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، توصيات الرئيس السيسى، في جلسة الوكالة اليوم، وضرورة إيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية وبذل الجهود مع شركاء القارة الإفريقية من أجل إيجاد حلول لأزمة الديون المتراكمة بما يكون دول القارة من استعادة عافيتها الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن مصر تسلمت رئاسة اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد) ولمدة عامين، من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم ترشح مصر، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة.