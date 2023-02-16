عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. احتفال وزارة الأوقاف المصرية بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف أيضا من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بثاً مباشرا مع أعلام القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وستبدأ القراءة من قوله تعالى: "‌وَتَرَكْنَا ‌بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا" (الكهف: 99).

أحداث رحلة الإسراء والمعراج

وقالت دار الإفتاء في بيانها الأحداث التي وقعت في رحلة الإسراء والمعراج، والواجب على المسلم في اعتقاده تجاه هذه الرحلة المباركة؟، إنه في مثل هذه الأيام من كل عام تمر بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى محببة إلى قلوبهم هي: ذكرى الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام الذي أمر الله بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، وذكرى العروج من بيت المقدس في فلسطين العزيزة إلى سدرة المنتهى فوق السماوات.

وتابعت: يظهرُ جليًّا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أُسْرِيَ به يقظةً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلَّى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عَرَجَ به صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى الرفيق الأعلى، وعُرِضَت عليه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة الجنة؛ ليرى فيها ما أعدَّه الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم ليطمئن ويبشر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلى الله عليه وآله وسلم النار؛ ليشاهد فيها ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم لينذرَ به الكافرين والمشركين، ليزداد طمأنينة وسرورًا، ورأى ما رأى من آياته ربه الكبرى؛ كصورة جبريل التي خلق عليها وله (600) جناح، والسدرة وما غشيها من أمر الله ما غشيها، وشاهد ربه جل وعلا عيانًا بغير ارتسام ولا اتصال شعاع، وكلَّمه شِفَاهًا بلا واسطة ولا حجاب: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 10-11].

وشددت الإفتاء: لقد فرض الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة خمس صلوات في اليوم والليلة كلّ صلاة بعشر، أي: بثواب خمسين صلاة في اليوم والليلة، وخصَّه بمنح عظيمة لم تكن لأحد سواه من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء المحدثين والمتكلمين والفقهاء، وتواردت عليه ظواهر الأنباء الصحيحة، فلا ينبغي لأحد العدول عنه خصوصًا وقد نص على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع عليه الصحابة وغيرهم، ولم يُنكِرُهُ إلا الملحدون المعارضون الذين ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]، وفقنا الله لما فيه الخير والنفع العميم، وهدانا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وصلاة وسلامًا على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين من حَبَاه الله وأكرمه بالإسراء والمعراج وسلم تسليمًا كثيرًا.

وزارة الأوقاف الحسين الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف الإسراء والمعراج دار الإفتاء المسجد الحرام المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

ليس جديدا .. مفاجأة عن فيروس ماربورغ

استثمارات جديدة توفر ملايين الدولارات.. ماذا دار بين رئيس الوزراء والوفد التركي؟

أول إجراء من الزمالك بعد رد الفيفا بشأن الصفقات الجديدة

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

مهما فعلت من المعاصي.. 8 كلمات تُحرّم جسدك على النار وتدخلك الجنة

البابا تواضروس يدعو وفدا أمريكيا لزيارة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في السودان وتحذيرات من كونه قاتلا صامتا.. ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم

مضرة أم مفيدة؟..تعرف على تأثير القهوة على أجسادنا

دمر شعرهم وبه مركب يؤثر على الخصوبة| دعوى قضائية ضد شامبو علاجي شهير

فقدت بصرها.. حادث البلوجر سارة محمد يثير الجدل من جديد| تفاصيل

فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

لحمة بالتقسيط .. فيديو الحاج شريف الزلاط يتسبب في ضبط صاحبه.. فيديو

ولادة قيصرية دون جراحة.. واقعة في عيادة غير مرخصة تثير الجدل.. فيديو

كأنها طفلة بعمر 13 عاما.. قصة أم لثلاثة أطفال تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ